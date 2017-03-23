На линии границы в Ужгороде задержали украинку с сирийцем

24.03.2017 (13:24)

Украинка с сирийцем пытались незаконно попасть в Словакию

Сегодня ночью пограничники Чопского отряда помешали незаконному пересечению границы двумя молодыми людьми, которые пытались попасть в Словакию вне пункта пропуска.

Когда на отдел пограничной службы «Ужгород» поступил тревожный сигнал от инновационного прибора, который охраняет участок «зеленой» границы, на место происшествия немедленно высунулась группа реагирования. Одновременно, правоохранители сообщили словацким коллегам, которые организовали перекрытие границы со своей стороны. Совместными усилиями, непосредственно на линии границы, удалось задержать 24-летнего мужчину, который оказался гражданином Сирии, и 22-летнюю украинку. Молодая пара пыталась попасть в одну из стран Евросозу, чтобы начать там новую жизнь.

После составления соответствующих процессуальных документов «путешественников» передано в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда, для установления личности и привлечения к административной ответственности.

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