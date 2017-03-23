В Ужгороде уже зацвела магнолия (ФОТО)

25.03.2017 (19:15)

В Ужгороде на магнолии появились первые цветочки

В областном центре Закарпатья на ул. Духновича на магнолии появились первые цветочки, дерево еще не зацвело полностью, но уже радует ужгородцев и гостей города.

Растение, родиной которого является Япония, довольно комфортно чувствует себя в условиях закарпатского климата.

В целом, на территории Ужгорода можно увидеть более 20 разновидностей этого растения. Специалисты говорят, что первые деревья магнолии в городе высадили более 100 лет назад. С тех пор магнолии облюбовали здешний климат и чувствуют себя здесь комфортно. Свидетельством этому является нынешнее пышное цветение деревьев. Весь период цветения магнолий в Ужгороде – более трех месяцев.

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