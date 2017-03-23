На Закарпатье под асфальтом "откопали" дорогу из брусчатки, уложенную в прошлом веке (ФОТО)

26.03.2017 (10:46)

В Иршаве восстановливают старую дорогу из брусчатки из под асфальта

В Иршаве, что на Закарпатье, местные власти и автодор посчитали более целесообразным восстановить на центральной улице города дорогу из брусчатки, уложенную в прошлом веке, вместо ежегодного ямочного ремонта.

Службой автомобильных дорог в Закарпатской области уже проводятся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия.

Сейчас, на отрезке, где асфальтобетон демонтирован, есть определенные неровности и отсутствие брусчатки, но они не сравнимы с теми ямами, которые покрывают остальную часть дороги, информируют городские власти. Если после "срыва" асфальта на дорожном полотне будут значительные просадки их будут выравнивать брусчаткой. На данные работы в Иршаве финансирование выделяет балансодержатель - Служба автомобильных дорог в Закарпатской области - об этом достигнута соответствующая договоренность.

Общая стоимость работ практически равна стоимости текущего ямочного ремонта, сообщают в горсовете. Здесь отмечают, что этот вариант значительно лучше, чем текущий ремонт, который приходится делать по 2-3 раза в год.

Брусчатка на центральной улице Иршавы была уложена в 1959 году, а в 1998 году поверх нее положили асфальт.

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