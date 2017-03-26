Из гранотомета обстреляли дом экс-прокурора Закарпатья

27.03.2017 (08:55)

В Закарпатье разборки закончились расстрелом из гранатомета

Сегодня с утра в 5 часов, какие-то мстители стрельнули из гранатомета по частному дому бывшего люстрированого прокурора Хустской прокуратуры и 1 заместителя Закарпатской областной прокуратуры Ивана Кайла в г. Виноградово.

Снаряд пробил стенку и от разрыва повредил значительную часть помещения и крыши . Бывшего прокурора дома не было сейчас так все утверждают. Видно кому-то хорошо насолил бывший прокурор напомним, что ему и машину были сожгли, когда тот занимал должность.

Вот как комментируют проишествие в соцсетях:

- Это тот, которого люстрировал "Правый сектор" перед Закарпатской ОГА, когда его хотели назначить прокурором области. Потом он где-то в другом месте "всплыл", так-как такое дерьмо не тонет, а круговая порука работает.

- ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ КОРРУПЦИОНЕРОМ и пусть Они задумаются, для чего им "линия огня" дома, где проживают вместе с семьями Напомню, что это уже второй случай, а первый был с бывшим руководителем Закарпатской милиции Варцаба. Предлагаю писать заявления на увольнение и идти убирать города и села, на другое Вы не способны!

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Полиция об обстреле из гранатомета дома экс-главы закарпатской милиции (ВИДЕО, ФОТО)



