МЧСники полностью разминировали территорию Балаклеи

|Балаклея и окрестные населенные пункты разминированы
Балаклейский район разминировали, чрезвычайники во время работы изъяли 1092 взрывоопасных предметы.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.
Глава области Юлия Светличная рассказала, что электроснабжение в Балаклее восстановлено в 95% абонентов, которые были отключены. В энергосети есть серьезные разрушения, аварийные бригады работают в усиленном режиме.
Восстановить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируем в течение двух-трех дней. Работы активно ведутся, в некоторых селах газоснабжение уже восстановлено, завтра начнется подключение города, – рассказала председатель Харьковской ОГА.
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Напомним, 23 марта В Балаклее Харьковской области взорвались артиллерийские склады, взрывы подолжались несколько суток. По одной из версий пожар произошел из-за диверсии.
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