МЧСники полностью разминировали территорию Балаклеи

27.03.2017 (11:26)

Балаклея и окрестные населенные пункты разминированы

Балаклейский район разминировали, чрезвычайники во время работы изъяли 1092 взрывоопасных предметы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Глава области Юлия Светличная рассказала, что электроснабжение в Балаклее восстановлено в 95% абонентов, которые были отключены. В энергосети есть серьезные разрушения, аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Восстановить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируем в течение двух-трех дней. Работы активно ведутся, в некоторых селах газоснабжение уже восстановлено, завтра начнется подключение города, – рассказала председатель Харьковской ОГА.

-

Напомним, 23 марта В Балаклее Харьковской области взорвались артиллерийские склады, взрывы подолжались несколько суток. По одной из версий пожар произошел из-за диверсии.



