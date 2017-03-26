В Венгрии вблизи границы ищут фиктивных пенсионеров из Закарпатья

28.03.2017 (19:02)

Не мало закарпатцев получают пенсию в Венгрии

27 марта в венгерском парламенте депутат от соцпартии MSZP Иштван Ткач обнародовал информацию, что в области Саболч-Сатмар-Берег, вдоль границы с Украиной, за последнее время значительно увеличилось количество пенсионных выплат. Это он объясняет увеличением пенсионеров, которые прибывают с Украины, а именно из Закарпатья.

Депутата интересовало достаточно ли тщательно проверяют вновь прибывших пенсионеров - ведь есть информация, что некоторые используют фиктивные адреса проживания, чтобы получать пенсию в Венгрии, а на самом деле жить за границей.

Бенс Ретвари, секретарь министерства трудовых ресурсов Венгрии, ответил, что работники пенсионного управления осуществляют регулярные выборочные проверки, чтобы обнаружить любые случаи злоупотребления. Он добавил, что представители местной власти также проверяют проживает получатель выплат по заявленному адресу.

Также он отметил, что давно встал вопрос о пересмотре договора с Украиной относительно пенсионного обеспечения между двумя странами. Однако сейчас задержку в принятии нового договора оправдывают политической нестабильностью в Украине.

Напомним, что венгерские оппозиционные партии требуют от правительства страны немедленно денонсировать договор 1963 года, согласно которому украинские и российские пенсионеры получают обеспечения в Венгрии. Сумма, которую платят зарубежным пенсионерам в Венгрии составляет более 10 миллиардов форинтов (почти 35 миллионов долларов США) в год.

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