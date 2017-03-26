Законопроект о легализации авто на иностранных номерах "похоронили"

29.03.2017 (10:00)

Комитет ВР отклонил законопроект о легализации б/у авто

Законопроект номер 5567, который предполагал легализацию временного ввоза, отклонен профильным комитетом Верховной Рады.

Законопроект нардепа Парасюка и еще 94 депутатов "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)" номер 5567, который предусматривал возможность законной эксплуатации в Украине нерастаможенных транспортных средств, был отклонен на заседании рабочей группы Комитета налоговой и таможенной политике ВР.

В ходе встречи нардепы высказали несколько взаимоисключающих позиций. С одной стороны, большое количество ввезенных транспортных средств требует немедленного решения этого вопроса. С другой – все они ввезены с нарушением украинского налогового законодательства. А это противоречит равенству граждан, которые приобрели автомобили с уплатой всех налогов.

Кроме того, депутаты отметили, что данная схема требует участия зарубежной фирмы-посредника, который берет за услугу около 1000 евро. То есть принятие данного закона создаст дополнительные доходы для людей за пределами нашей страны, причем доходы теневые.

Таким образом, народные избранники пришли к мнению, что данный закон не учитывает интересы государства. Но раз уже в Украине существует проблема автомобилей на иностранной регистрации, то ее надо решать. В ходе дискуссии один из нардепов предложил создать законопроект, амнистирующий находящиеся в нашей стране временно ввезенные автомобили.

Проект даст возможность их растаможить по льготным ставкам. Но при этом закрыть этот канал ввоза навсегда. Такой проект будет разработан в ближайшие несколько недель, пообещал народный избранник.

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