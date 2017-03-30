В Украине поднимают минимальный размер пособия по безработице

31.03.2017 (17:47)

Это повышение касается застрахованных лиц

Начиная с 1 апреля 2017 года, минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц повышается. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы занятости.

"Начиная с 1 апреля 2017 минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц, указанных в части первой статьи 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы ", повышается на 120 грн. и составит 1280 грн", - говорится в сообщении.

Это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составлял не менее шести месяцев. Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которой зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1280 грн.

При этом, максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц - сейчас это 6400 грн.

Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 720 календарных дней.

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