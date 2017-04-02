Гостиница Ужгород "вырастет" на два этажа (ФОТО)

03.04.2017 (16:01)

Отель Ужгород будет семиэтажным

Как уже заметили многие ужгородцев, со стороны набережной активно ведутся работы, достраивается седьмой этаж отеля «Ужгород».

По сравнению с шестнадцатиэтажкой, что находится неподалеку и со зданиями, которые расположены рядом отель в первоначальном виде действительно казался довольно маленьким.

Как указано в паспорте объекта, сейчас отель расширяется и согласно фото паспорта здание вскоре гармонично впишется в архитектурную композицию города.

И это хорошо, потому что с каждым годом в Ужгород приезжает все больше туристов. А значит, инфраструктура в нашем крае должна быть хорошо развитой, чтобы в гостиничных комплексах смогли разместиться все желающие погостить в Закарпатье.

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