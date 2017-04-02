Возле Мукачево строят новый супермаркет с парковкой (ФОТО)

03.04.2017 (13:05)

Возле Мукачево идет строительство нового супермаркета

Строительство ведется вдоль трассы Киев-Чоп, рядом с гипермаркетом Эпицентр, и по плану должно завершиться в августе-сентябре 2017 года.

Согласно проекту строительства, площадь супермаркета Silverland составит более 3200 квадратных метров. Парковка рассчитана почти на 100 автомобилей.

Как сообщили в руководстве сети супермаркетов Silverland, участок под строительство нового объекта они приобрели еще в 2009 году на открытом аукционе. Речь идет о общей площади 26 286 кв м и общей стоимости 5 630 000 грн. (тогда курс доллара составлял в пределах 8 грн).

Планируется открыть до 100 рабочих мест. Кроме большого торгового зала в супермаркете заработает фуд-корт (англ. food court) - отдельный отдел, где посетители смогут отдохнуть, купить еду и напитки.

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