Правительство Венгрии запустило кампанию против Евросоюза

03.04.2017 (16:12)

Гражданам Венгрии разослали анкеты "Остановим Брюссель"

В Венгрии, которая находится в Евросоюзе от 2004 года, запустила кампанию против политики ЕС. Власти страны разослали своим гражданам на домашние адреса анкеты под заголовком "Остановим Брюссель".

Главный вопрос – как власть должна отнестись к политике Евросоюза, которая, на ее взгляд, угрожает независимости Венгрии.

Об этом передает "Польское радио".

В начале этой антибрюссельской акции представитель власти сказал, что в ближайшее время перед Венгрией стоят важные решения, связанные с борьбой за их будущее, а выиграть ее можно только с поддержкой общества.

В анкете шесть вопросов. Они касаются позиции венгров по миграционной и экономической политики ЕС. Власть спрашивает также о международных неправительственных организациях, которые вроде бы должны поддерживать нелегальную миграцию или вмешиваться во внутренние дела Венгрии.

Опрос правительства Виктора Орбана получили название "Национальные консультации-2017". Это ответ на введенные на прошлой неделе новые принципы, которые позволяют держать мигрантов в приграничных лагерях в течение неограниченного времени.

Подобный опрос в Венгрии провели два года назад, в 2015-ом. Тогда власть спрашивала граждан о миграцию и терроризм. Верховный комиссар ООН раскритиковал опрос, остерегая, что оно может привести к усилению ксенофобии.

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