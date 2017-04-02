Теракт в Петербургском метро: Десять погибших, десятки раненых (ФОТО, ВИДЕО)

03.04.2017 (16:56)

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв

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Два взрыва прогремели сегодня в метрополитене Северной столицы. По предварительным данным, в результате случившегося около 10 человек погибли, , еще около полусотни людей получили ранения. Цифры уточняются.Днем в понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне метро. Взрыв прогремел в 14.40 на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". Самодельное взрывное устройство, начиненное мелкими поражающими деталями, было заложено в середине состава.Вместе с тем сообщается также и о втором взрыве. Однако официальных данных об этом нет. Следственный комитет РФ также сообщает об одном взрыве.