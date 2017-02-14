В сельской школе возле Ужгорода произошел взрыв

15.02.2017 (09:17)

В одной из школ Закарпатья прогремел взрыв

Сегодня утром, 15 февраля, в начальной школе села Невицкое Ужгородского района взорвался твердотопливный котел.

Об этом на своем персональном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

ЧП произошло еще до начала обучения, когда ни в котельной, ни в помещении самой школы никого не было, поэтому пострадавших в результате взрыва нет.

- В Невицкой начальной школе учится десять детей, в обоих классных комнатах здесь остались старые кафельные печи, - отмечает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Поэтому школа и дальше будет работать в обычном режиме, учебный процесс останавливаться не будет.

Причины ЧП сейчас выясняют работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Вероятно, из-за технических неисправностей вода из системы отопления попала в котел, в результате чего и произошел взрыв.

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