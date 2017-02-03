В Донецке прогремел страшный взрыв (ВИДЕО)

03.02.2017 (08:33)

Мощный взрыв в Донецке, есть жертвы

Рейтинг: -5

Жуткий взрыв в оккупированном Донецке потряс не только дончан, но и жителей близлежащих городов. В сеть попало видео, на котором запечатлен момент взрыва. По ролику можно судить, какой огромной силы был взрыв.Сообщения о взрыве в Донецке появились в социальных сетях поздно вечером в четверг, 2 февраля. Местные жители утверждали, что город подвергся обстрелу "Точкой-У".По словам очевидцев, в результате взрыва больше всего досталось так называемому району "Мотель", где был полностью уничтожен дом в частном секторе и серьезно пострадала автозаправочная станция, а минимум двое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.Информация о погибших в результате инцидента не поступала, однако, как отмечают местные жители, бригады "скорой помощи" носятся по центральным улицам города. "На Мотеле пол заправки (Параллель) разнесло.это объясняет зарево и волну. Скорые по Ильича носятся сейчас". "Мотель ,все горит ужас полный,на базе окна повылетали". "Макаронка. в стороне мотеля зарево".В Сети появилось видео мощного взрыва, прогремевшего в Донецке.