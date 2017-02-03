В Донецке прогремел страшный взрыв (ВИДЕО)

Жуткий взрыв в оккупированном Донецке потряс не только дончан, но и жителей близлежащих городов. В сеть попало видео, на котором запечатлен момент взрыва. По ролику можно судить, какой огромной силы был взрыв.
Сообщения о взрыве в Донецке появились в социальных сетях поздно вечером в четверг, 2 февраля. Местные жители утверждали, что город подвергся обстрелу "Точкой-У".
По словам очевидцев, в результате взрыва больше всего досталось так называемому району "Мотель", где был полностью уничтожен дом в частном секторе и серьезно пострадала автозаправочная станция, а минимум двое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
Информация о погибших в результате инцидента не поступала, однако, как отмечают местные жители, бригады "скорой помощи" носятся по центральным улицам города. "На Мотеле пол заправки (Параллель) разнесло.это объясняет зарево и волну. Скорые по Ильича носятся сейчас". "Мотель ,все горит ужас полный,на базе окна повылетали". "Макаронка. в стороне мотеля зарево".
В Сети появилось видео мощного взрыва, прогремевшего в Донецке.
Комментарии
Рейтинг: 3
После длительного общения с кастрюлеголовыми сослами вывел аксиому: невозможно найти аргументы, убеждающие дикаря в преимуществах использования благ цивилизации перед жизнью в пещере.
Рейтинг: 9
Сколько этот укроцирк будет продолжаться?Петя намыливай себе веревку!Продались киевские сцуки западу за деньги и поливают кровью украинскую землю.Мало ей досталось от гитлера,бандеры и прочих ненавистников,а ведь в церковь,ходят,крестятся,молятся,на колени встают,христа прославляют,а своих же людей убивают.С бандеровцами-как оказалось, ни о чём нельзя договорится.Они только силу понимают!Не нужно Путину наступать на те же грабли,на которые Янукович наступил,доверившись клятвенным обещаниям"западных дипломатов".....
Рейтинг: 1
Путин тоже пуцку цицяе западу!!!.
Рейтинг: 9
..И Горбачёв,тоже"поверил"что если не станет Варшавского Договора,то тогда и НАТО тоже распустят.Почему эти гниды киевские и их западные гниды из штанов вылезают и кипятком писают?Да потому,что с Крымом у них не получилось.Там давно были бы базы НАТО-это Черное море.Но пидоров объегорили.Не хотят они сцуки жить в мире.
Рейтинг: 6
....То,что происходит сейчас-это операция разработана ушедшей команды Обамы,план есть план,его выполняют киевские продажные хряки.Но все равно виновата Россия.Хохлы самая брехливая порода,поймают,что насрал,но будет брехать что не он.
Рейтинг: -5
После длительного общения с российской ватой вывел аксиому: невозможно найти аргументы, убеждающие дикаря в преимуществах использования благ цивилизации перед жизнью в пещере.
Рейтинг: -8
Авдеевка становится для российских военных отпускников популярным курортом.
Рейтинг: 6
А ОБСЕ- 0БоСранцы Европейские уматывают.
Рейтинг: 6
ОБСЕ - пристанище шпионов и предателей, логово лазутчиков НАТО.ОБСЕ- тyпые пиз....лы, всё видят в том свете, как им выгодно.
Рейтинг: 6
Опубликовано видео«убегающей»из Донецка миссии ОБСЕ.«Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке.Одна,вторая машина,а вот и третья—с прицепом,уже с вещами.Чтобы скорее домой ** укропы же стреляют.А они[ОБСЕ]говорят,что не стреляют!А почему же мы тогда уезжаем?»—комментирует мужчина за кадром.Это напоминает грузинские события 2008 г, тогда ОБСЕ тоже свалило заранее от линии противостояния.А грузинские вояки провоцировали принуждение к миру упавшей на их территорию своей ракетой собранной из различных частей.....
Рейтинг: -1
Мирні мешканці тимчасово окупованого міста Донецьк намагалися припинити артилерійський обстріл Авдіївки, проте військовослужбовці окупаційних військ розігнали їх пострілами у повітря.
Bellingcat підтвердила обстріл Авдіївки з житлових кварталів Донецька
"За наявною інформацією, цивільні мешканці Донецька спробували припинити "роботу" артилерії, яка гатила по Авдіївці. Були названі "зрадниками" і розігнані пострілами в повітря",
Рейтинг: 3
.....А Украинское правительство провоцирует принуждение к миру дыркой от ломика в фюзеляже самолета. Наверное так и будет. История ничему не учит.
Рейтинг: 5
Донбасс - спаси своих детей! Бан\\деровца - хохла - УБЕЙ!
Рейтинг: -3
В Москве сурок не проснулся, в Питере сурок вообще умер. Какие ещё нужны знамения?
Рейтинг: -1
Надо дать дохлого сурка трахнуть свидомому галичанину если здох це зрада.
Рейтинг: -5
Для провокаторов ! Посмотрите видео и увидите что перед взрывом было несколько маленьких вспышек . Скорее всего , короткое замыкание на автозаправке , а затем полыхнуло . Но кремлеботы этого не "заметили" . Для них не важно кто стрелял , где стрелял , главное выполнить путинский указ - обсирать все и вся . Даже дончане этим тупорылым мурзилкам уже не верят . Настолько примитивна и гадка их брехня . Так что зря стараетесь . Особенно на наших сайтах .
Рейтинг: -7
Это пукан бомбанул ватоботной русни.
Рейтинг: -2
И я так подумал, а на самом деле это разборки местные там устроили, что то не поделили. Идиоты, нашли место. Шо поделаешь, "Руцкий мир".
Рейтинг: 1
Поправь кастрюлю, поскачи немножко и можешь снова кукарекать.