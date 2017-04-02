Абонплату за газ для населения могут отменить

|Введение абонплаты за газ возможно будет приостановлено
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрит на своем очередном заседании 10 апреля вопрос о приостановлении ранее принятого решения об абонплате за газ.
Об этом во вторник утром сообщили в пресс-службе Нацкомиссии (НКРЕКП).
"Решение Регулятора по введению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения", – говорится в сообщении.
Как отметили в регуляторе, решение будет рассмотрено на ближайшем заседании Комиссии, которое запланировано на 10 апреля.
В комиссии отметили, что методология, по которой обсчитывали тарифы на услуги транспортировки природного газа, была "разработана с учетом опыта стран ЕС", однако в связи с социальной значимостью НКРЕКП выступила против повышения общего счета за газ для населения и за дополнительное изучение вопроса.
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