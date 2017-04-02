Закарпатцы задолжали за газ свыше 1,3 миллиарда гривен

05.04.2017 (09:57)

Долги жителей Закарпатья за потребленный газ достигли астрономической суммы

По состоянию на 4 апреля 2017 года долги жителей Закарпатья за потребленный газ достигли астрономической суммы в 1 миллиард 380 миллионов гривен, – сообщает Геннадий Москаль.

– Из них 612 миллионов гривен задолжало население, а остальные – льготы и субсидии, которые хоть и начисленные, но государством не проплаченные. Указанная сумма свидетельствует, что денег нет ни у людей, ни у государства. Поэтому распределение тарифов на газ и его транспортировку, который приведет к общему удорожанию платы, приведет только к увеличению задолженности.

Областная государственная администрация настаивает, что скандальное решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), должно быть не только приостановлено, а полностью отменено и пересмотрено.

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Москаль выступил против сверхвысоких тарифов на транспортировку газа в Закарпатье



