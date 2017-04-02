Аннексированный Крым заселяют жителями Сибири

05.04.2017 (16:47)

РФ занимается переселением народов из Сибири в Крым

Нарушая Женевскую конвенцию, РФ занимается переселением народов из Сибири в Крым. Об этом заявила народный депутат Ирина Фриз в ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.

«Какие народности сейчас заселяют в Крым - это Бурятия, Мордва. Конкретнее, это Джанкой. Это та информация, которой я владею точно», - сказала она.

Фриз сослалась на ст. 49 Женевской конвенции, согласно которой оккупационное государство не должно осуществлять перемещение, или депортацию своего гражданского населения на территорию, которую она оккупирует.

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