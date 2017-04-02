В Закарпатье начинается масштабный ремонт автодорог

06.04.2017 (10:10)

Москаль анонсировал масштабный ремонт автодорог в Закарпатье

Первые дорожные работы в Усть-Чернянском кусте на Тячевщине начались в 2015-м после назначения Г.Москаля на Закарпатье. В течение прошлого года удалось сделать сплошное асфальтовое покрытие от с.Красное в пгт Дубовое, отрезок дороги в Немецкой Мокрой, а также соединить лесной дорогой Н.Мокрую и Колочаву.

– Все дороги, которые мы отремонтировали сплошным асфальтовым покрытием, выдержали суровую зиму, поэтому продолжим такой же ремонт и в этом году, – заявил председатель ОГА на совещании в Усть-Черной, куда собрались руководители Облавтодора, Службы автомобильных дорог, подрядные организации, водники, главы сельсоветов, руководители Тячевского района и областные депутаты от Тячевщины. – Проектно-сметная документация на ремонт готова еще с прошлого года, источники финансирования определены – это Государственный фонд регионального развития, районный и сельские бюджеты, а также поступления от таможенного эксперимента. Всего должно быть сделано более 30 километров дорог от Красной к Немецкой Мокрой с заездом в Лопухово.

Сельсоветы подпишут договоры с подрядчиками и до начала финансирования из Государственного бюджета дадут свои средства. Для масштабного ремонта дорог за полтора месяца на Тячевщине откроют новый асфальтовый завод, сейчас подыскиваем площадку, куда завезут оборудование. Работы начнутся после Пасхи, при этом подрядные организации будут двигаться навстречу друг другу с Немецкой Мокрой и Красной. До фестиваля «Закарпатская свальба» в сентябре дорога должна быть полностью сделана. Усть-Чернянский куст до сих пор был одним из самых депрессивных на Закарпатье в плане дорожного покрытия. Сюда десятилетиями не заезжали руководители области, не говоря уже о чиновниках высшего звена. Уже в этом году благодаря новым дорогам дадим этим некогда тупиковым селам мощное экономическое развитие.

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Москаль планирует в 2017 году ремонт автодорог в ряде сел Закарпатья (ФОТО)



