Условия принятого сегодня "безвиза" для Украины

|В Европарламенте объяснили условия "безвиза" для украинцев
В Европейском парламенте объяснили условия безвизового режима с Европейским союзом для украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕП.
“Парламент одобрил неформальное соглашение с Радой в четверг, по которой граждане Украины будут освобождены от виз для краткосрочного пребывания”, — говорится в сообщении ЕП.
Согласно принятому решению, украинцы, которые имеют биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии“, — говорится в сообщении.
“Украина достигла всех критериев, поэтому визы должны быть отменены. Отмена виз является еще одним сильным сигналом, что Украина является ключевым партнером для Европейского союза в Восточном партнерстве”, — отметила докладчик Мария Габриэль.
Так сегодня, “За” проголосовал 521 депутат, против 75 и 36 воздержались. Теперь решение должно быть официально принято Советом министров.
“Вероятно, решение вступит в силу в июне, через 20 дней после его опубликования в Официальном журнале ЕС”, — сообщили в ЕП.
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Европарламентарии проголосовали за безвиз для Украины
Рейтинг: -2
Комментарии
Рейтинг: 2
Boт cepьезно кacтpюлеголовыe, привeдитe мне xоть oдин apгумент чтoбы я вaм зaвидовaл. Xoть оoднy пpичинy пo кoтopoй я ceгодня дoлжен cкaзать, вот xoxлaм пoвезлo тo! Нy xoть oдну пpичину по которой я сегодня должен изнемогать от «зaвиcти и злoбы» к вaм? Чтo сeгодня тaкого пoявилось y bac, чeго y мeня нeт, и чeгo я буду вceгда жeлaть? Чтo этo тaкoe бeзвиз, paди кoтopoго cтранa дoлжнa бyквaльнo YHИЖАТЬCЯ, нecколькo лeт пoдpяд?
Рейтинг: 3
чубатые я пришел к выводу,что мои желания полностью совпадают с вашими мриями.хочу что бы вам наконец то дали безвиз и вы ускакали в ЕС мыть унитазы,хочу что бы Сеня ров поглубже вырыл и стену повыше построил и вы не лезли в Россию,хочу что бы вами пожизненно правил Кондитер,а ему долгих лет жизни,а после его смерти точно таких же евроинтеграторов-вы их заслужили , выстрадали мля они вас вернут в состояние польского рабочего скота-типа лошади или вола,правда лошадь всегда дороже холопа была и относились к ней лучше.