Условия принятого сегодня "безвиза" для Украины

06.04.2017 (14:41)

В Европарламенте объяснили условия "безвиза" для украинцев

В Европейском парламенте объяснили условия безвизового режима с Европейским союзом для украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕП.

“Парламент одобрил неформальное соглашение с Радой в четверг, по которой граждане Украины будут освобождены от виз для краткосрочного пребывания”, — говорится в сообщении ЕП.

Согласно принятому решению, украинцы, которые имеют биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии“, — говорится в сообщении.

“Украина достигла всех критериев, поэтому визы должны быть отменены. Отмена виз является еще одним сильным сигналом, что Украина является ключевым партнером для Европейского союза в Восточном партнерстве”, — отметила докладчик Мария Габриэль.

Так сегодня, “За” проголосовал 521 депутат, против 75 и 36 воздержались. Теперь решение должно быть официально принято Советом министров.

“Вероятно, решение вступит в силу в июне, через 20 дней после его опубликования в Официальном журнале ЕС”, — сообщили в ЕП.

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Европарламентарии проголосовали за безвиз для Украины



