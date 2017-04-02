Москаль вручил закарпатцам государственные награды, а также "Золотого медвежонка" (ФОТО)

07.04.2017 (14:34)

Семь закарпатцев получили государственные награды из рук Москаля

Семь закарпатцев получили 7 апреля высокие государственные награды. От имени Президента Украины награды им вручил руководитель края Геннадий Москаль.

Орденом „За мужество” ІІІ степени награжден Михаила Малеця, участника Революции Достоинства. Орденом Княгини Ольги ІІІ степени - Елену Федорову, главу Закарпатской областной управы Союза украинок.

Почетное звание «Заслуженный артист Украины» присвоено закарпатским актерам - Элли Григорьевой, актрисе Закарпатского академического областного театра кукол и Михаилу Фищенку, актеру Закарпатского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени братьев Шерегеев.

Знак к почетному званию «Заслуженный работник культуры Украины» вручен Людмиле Ухач – преподавателю Ужгородского колледжа культуры и искусств. Звание „Заслуженный работник социальной сферы” присвоен Любви Вайнраух, начальнику службы по делам детей Хустской районной государственной администрации, звание „Заслуженный художник Украины” - художнику-живописцу Василию Шиндрі.

В этот же день ряд закарпатцев получили от Геннадия Москаля отличия ОГА „За заслуги перед Закарпатьем”. Среди них председатель Тячевской РГА Василий Демьянчук и начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга. Такую же награду получил и депутат Закарпатского областного совета Василий Федурцьо и президент Закарпатской областной федерации кикбоксинга, заслуженный тренер Украины Анатолий Перцев.

За гуманизм, взаимовыручку и оперативность при организации предоставления гуманитарной помощи от Правительства Венгрии тяжелобольным закарпатцам почетную награду ОГА, которую неофициально называют „Золотой медвежонок”, Геннадий Москаль вручил Генеральному консулу Венгрии в городе Ужгород Йожефу Бугайла.

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