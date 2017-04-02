В Боздошском парке Ужгорода идет подготовка к открытию сезона (ВИДЕО)

08.04.2017 (08:34)

Предприниматели после зимнего перерыва возвращаются в Боздошский парк

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С 15-го апреля в Боздошском парке стартует сезон. Предприниматели после зимнего перерыва возвращаются на свои торговые места, карусели реставрируют, парк прихорашивают.Но вот долги за свет и вывоз мусора, накопившиеся за несколько лет – до сих пор только растут и достигают уже 250-ти тысяч гривен. Средств от города – парк не получает.Об изменениях в которых нуждается самый большой парк города и сложности, которые не дают ему развиваться – у видеосюжете: