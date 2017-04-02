В Чехии приняли поправку, ужесточающую закон об иностранцах

08.04.2017 (13:15)

Чехия ужесточила закон для заробитчан

Парламент одобрила поправки к закону об иностранцах, ужесточающий требования миграционное законодательство. За иностранцем сохраняется право обжаловать отказа МВД в предоставлении или продлении разрешения на пребывание в судебном порядке. Также иностранцы теперь обязаны представлять в органы ЧР не копии, а оригиналы документов.

Долги фирмы, в которой работает иностранец, может стать причиной отказа в продлении разрешения на пребывание. Иностранец лишается возможности пребывания на территории страны за любое уголовное преступление, предоставление поддельных документов и т.д.

С 2 до 5 лет увеличится срок, в течение которого мигрант не может изменить цель своего пребывание на «предпринимательскую деятельность».

Глава МВД Милан Хованец указал, что «поправка к закону является реакцией на миграционный кризис и проведенный аудит национальной безопасности» и вызвана желанием «установить четкие правила для всех».

Новелла была утверждена парламентом несмотря на критику со стороны правозащитников.

В Чехии могут ввести удостоверения личности с электронным чипом

Государственные органы могут получить право оснастить удостоверения личности электронным чипом в обязательном порядке. При этом такой документ будет выдаваться бесплатно (сейчас за его изготовление взимается 500 крон, или 18 евро). Парламент утвердил соответствующую поправку к закону. Также граждане смогут быстрее получать заграничный паспорт. При внесении доплаты в течение одного рабочего дня и в течение пяти дней после подачи заявления. Новелла закона представлена на рассмотрение в Сенат.