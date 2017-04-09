Украинские боксеры Усик, Гвоздик и Ломаченко "взорвали" американский ринг (ВИДЕО)

09.04.2017 (12:56)

Усику достался самый крепкий соперник - Майкл Хантер

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В американском Мэриленде состоялся исторический вечер бокса. Впервые хэдлайнерами шоу стали три украинца, которое уже прозвали олимпийским трио – Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко. Именно в таком порядке наши бойцы "обмыли" казино MGM National Harbor, принявшее первые бои после открытия.Первым из украинцев на ринге появился чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик. И ему достался самый крепкий соперник. Майкл Хантер немного провел боев, но выглядел в каждом из них агрессивно и убедительно.Американец демонстрировал завидную выносливость и тяжелый правый удар. При этом он все равно считался аутсайдером, потому что опыт Усика богаче, а защита куда надежнее. Тем удивительнее получилось начало боя.Зимой Усик сменил тренера. Вместо Джеймса Али Башира его готовил Анатолий Ломаченко. Свой выбор Усик объяснил тем, что изначально хотел работать именно с ним, а сотрудничество с Баширом случилось только из-за занятости Ломаченко-старшего.Но первые четыре раунда заставили задуматься, а не ошибся ли Усик со сменой тренера? Анатолий Ломаченко в компании своего сына и Александра Гвоздика наблюдал за боем из раздевалки, а у Усика дела складывалось очень непросто.Хантер работал первым номером, много выбрасывал ударов. Попадал. Попадал тяжело. Усик излишне расслабленно работал в защите. Даже непривычно было видеть, как перерыве катмен работал над его гематомами. Казалось, назревает сенсация.Однако перелом произошел в пятом раунде. Усик целенаправленно устроил размен, который он выиграл за счет огромного количества ударов и высокого тайминга. Хантер тоже бил, но на каждый удар американца приходилось три попадания Усика.Это произвело впечатление на американца, и более он уже диктовал условия, а преимущество Александра росло с каждым раундом и каждой минутой. Усик стремительными комбинациями наращивал темп. В результате в поздних раундах Хантеру перешел на одиночный джебом и изредка пробовал двойку. К концу 12-раунда американец окончательно остался без сил и свалился на канаты. В принципе рефери мог прекращать бой и присуждать победу Усику техническим нокаутом. Только в заключительном раунде было три повода для остановки.Но Билл Клэнси отсчитал лишь один нокдаун и дал Хантеру шанс достоять до конца. Американец этот шанс заслужил и завершил бой на своих двоих, хотя последние 30 секунд даже не поднимал рук, чтобы поставить блок. По зрелищности, драматизму и накалу этот поединок может претендовать на звание боя года. Большая редкость, когда бои тяжеловесов проходят в том же темпе и с той же скоростью, что встречи боксеров из малых весов. Сравниться с этим зрелищем могут только два боя нынешнего года: Мигель Берчельт – Франциско Варгас и Срисакет Сор Рунгвисаи – Роман Гонсалес.На бумаге именно у Гвоздика был самый известный соперник. Но только на ней вся опасность Юниески Гонсалеса и осталась. К 31-му году он не одержал ни одной значимой победы. При этом был бит Жаном Паскалем и Вячеславом Шабранским.Для Гвоздика Гонсалес стал простой добычей. Александр с первой минуты сделал то, на что Усик потратил пять раундов – включил высокую скорость. Гонсалес банально не успевал за действиями быстрого и техничного украинца. К середине третьего раунда стало понятно, что бой закончится в ближайшие пять минут.Сначала кубинцу отсчитали нокдаун. Затем он свалился сам, поскольку силы стремительно покидали его. Контакта между боксерами не было, поэтому Гонсалес получил небольшую передышку, но передохнул и Гвоздик, который львом набросился на кубинца, обрабатывая его страшными ударами.Угол Гонсалеса принял решение снять боксера с боя за пять секунд до окончания раунда. Никаких перспектив у Юниески не оставалось. Гвоздик же пополнил свой послужной список очередным известным именем.Для сравнения, украинец помимо Гонсалеса уже побил Наджиба Мохаммеди, Томми Корпенси и Айзека Чилембу, а выступающий в этом же весе россиянин Артур Бетербиев еще не встретился ни с одним известным соперником, хотя его профессиональный стана год больше. При этом Гвоздик в ближайшее время будет добиваться титульного боя по версии WBA, а Бетербиев по версии IBF. Оба титула принадлежат Андре Уорду и вернуть их себе летом может Сергей Ковалев. Пока у Гвоздика на встречу с победителем боя Уорд – Ковалев аргументов в разы больше чем у Бетербиева.В главном бою вечера чемпион по версии WBO Василий Ломаченко вновь показал, насколько его технический арсенал превосходит любого соперника во втором легком весе. Едва ли у других чемпионов в этой весовой категории Джервонты Дэвиса, Мигеля Берчельта и Джезриля Корралеса хватит духу бросить украинцу вызов. Тем более, что пока Ломаченко жаждет взять реванш у Орландо Салидо за обидное поражение в своем втором поединке на профессиональном ринге.А нынешний соперник Джейсон Соса не смог оказать достойного сопротивления. Он, конечно, терпел, делал все что мог и даже был еще быстрее и интереснее, чем в предыдущих своих поединках, но этого оказалось безмерно мало. Ломаченко просто играючи расправлялся с американцем, получая огромное удовольствие от процесса.В какой-то момент в голову даже забралась мысль: «Как же секунданты Сосы не любят своего боксера, что продолжают выпускать его ринг». Видимо и им эта мысль пришла. На десятый раунд Соса не вышел.Свой титул Василий сохранил, а вот титул соперника взять не смог, поскольку WBA не санкционировала этот бой и разыграет титул между «мешками» из своего рейтинга. По мнению этой организации Ломаченко до титульного боя не дорос, зато первыми в числе претендентов значатся такие боксеры, как Брайан Васкес, Кан Ксу, Рафаэль Менса, Хавьер Фортуна и Хесус Куэллар. Все «звезды».О существовании кого из них вы узнали только что?Кажется, WBA не понимает одну простую вещь. Сейчас не титулы красят боксеров, а боксеры – титул. И пояс чемпиона мира по версии WBO во втором легком весе – самое почетное звание в дивизионе.Надо сказать, вечер – а в Украине было ранее утро воскресенья – удался на славу. Все три представителя нашей страны одержали свои очередные победы на профессиональном ринге. Причем все бои получились совершенно разными по своему характеру, но объединяло их одно – полное доминирование украинцев в ринге. Стоит отметить, что впервые бои наших боксеров одновременно были показаны на американском телегиганте НВО.