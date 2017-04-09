В Ужгороде прямо на стоянке гипермаркета живет аист (ФОТО)

09.04.2017 (18:04)

На парковке гипермаркета в Ужгороде поселился аист

Пользователи соцсети "Фейсбук" из Ужгорода сообщили о том, что в Ужгороде на парковке гипермаркета “Новая линия” свободно разгуливает аист. Жители шутят, что он здесь работает охранником.

Он вызвал огромный ажиотаж среди ужгородцев. Как следствие, во время дискуссии в соцсетях выяснилось, что он является воспитанником Закарпатского областного эколого-натуралистического центра учащейся молодежи.

Интересно, что работники заведения часто его кормят рыбой.

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