Москаль распорядился вычистить Ольшанское водохранилище

10.04.2017 (11:15)

Москаль поручил нещадно штрафовать руководителей, которые не чистят мусор

В понедельник на большом аппаратном совещании в облгосадминистрации Геннадий Москаль дал поручение немедленно взяться за расчистку Ольшанского водохранилища, на границе Хустского и Межгорского районов.

– Это одно из самых живописных мест на Закарпатье, а сейчас водохранилище и прилегающая территория утопают в мусоре, который с таянием снега снесли горные реки и ручейки, – подчеркнул Г.Москаль. – После Пасхи стартует туристический сезон, поэтому за эти дни, до пятницы, Хустская и Межгорская райгосадминистрации, «Облэнерго», на балансе которого находится Ольшанское водохранилище, а также Госслужба по чрезвычайным ситуациям должны сделать максимум для расчистки мусора.

Кроме того, председатель ОГА дал поручение Государственной экологической инспекции активизировать работу по привлечению к ответственности руководителей государственной власти и местного самоуправления (речь прежде всего о глав городов, поселков, сел и объединенных территориальных общин), которые ничего не делают для расчистки вверенной им территории. – Мы неоднократно просили людей сделать генеральную уборку территории, за которую они отвечают. – отмечает Г.Москаль. – Просьбы доходят не до всех, поэтому будем принуждать разных руководителей выполнять свои обязанности актами, предписаниями и штрафами. «Первые ласточки» уже полетели – ленивые начальники оплатили штрафы. Их список огласим позже.

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Заповедные поляны крокусов на Закарпатье превратились в мусоросвалки (ФОТО)



