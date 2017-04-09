Как на Закарпатье лесовозы губят речную фауну (ФОТО, ВИДЕО)

11.04.2017 (11:39)

Активисты задержали на Закарпатье лесовоз, который уничтожал природу

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Об этом в сети Фейсбук сообщает Паша Павлов, который с товарищами задержал на Великоберезнянщине лесовоз, который уничтожал природу."Ворованный лес вывозится через реку во время нереста. Прибежали лесники и быстренько покубиковали и почиповали лес. Хотя это было не в том месте где это должно быть, но уже как есть, мы им позволили это сделать, но предупредили, что это есть грубое нарушение закона и больше такое не пройдет", - пишет Павел.На место была вызвана полиция и составлен протокол."Пока мы будем молчать и терпеть? Объединяемся, вместе мы сила!", - подытожил Павлов.