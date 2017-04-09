В Закарпатье задержана преступная группа, которая занималась разбоями

11.04.2017 (15:57)

Задержана группа из шести закарпатцев, которые занимались разбоем в области

За процессуального руководства прокуратуры Закарпатской области, правоохранителями задержана группа из шести закарпатцев, которые занимались разбоем на территории области.

Как сообщил заместитель прокурора Закарпатской области Александр Василенко, сейчас всех мужчин задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм), которая наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 года на жителей Хустского района. Тогда шестеро мужчин, одетых в камуфлированная одежда с балаклавами на головах, стоя с оружием на обочине автотрассы "Киев - Чоп" возле села Ганьковица Свалявского района, остановили автомобиль, повредив ему шины.

В автомобиле находились двое жителей Хустского района, мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн грн и двумя мобильными телефонами.

10 апреля 2017 года совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции в Закарпатской области у указанных лиц были проведены обыски, по результатам которых изъято более 717 тыс грн, почти 200 тыс долларов США и пять автомобилей (Mersedes Sprinter, KIA Sportage, Аudi А6, Wolkswagen LT и Opel Astra).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области

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