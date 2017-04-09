Будапешт поддерживает двойное гражданство венгров проживающих в Украине

11.04.2017 (17:03)

Венгрия считает вполне нормальным наличие двойного гражданства в Украине

Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии обменялись заявлениями на достаточно резонансную тему во время встречи в Киеве.

С одной стороны венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против наказаний за наличие у украинских венгров, кроме украинского, также венгерского паспорта.

– Двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза, – сказал венгерский чиновник. – Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесем урон венграм, которые живут в Украине.

Заметим, что за последние месяц-полтора в украинско-венгерских отношениях произошло особое оживление в общении как раз на тему прав украинских венгров, в частности относительно их права на автономию и двойное гражданство.

Об этом в частности заявлял несколько раз официальный Будапешт через ряд чиновников.

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