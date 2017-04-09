Подробности разбойного нападения на закарпатских валютчиков (ВИДЕО)

12.04.2017 (08:19)

В Закарпатье задержали организованную преступную группу

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Отдел коммуникации полиции Закарпатской области обнародовал подробности разбоя, в результате которого преступная группа завладела 16 млн грн.В ноябре прошлого года на автодороге «Киев-Чоп» возле села Ганьковица Свалявского района несколько человек использовали шипованый спецсредство для принудительной остановки транспорта, чтобы вывести из строя автомобиль, и напали на его водителя и пассажира. Разбойники в масках и камуфляжной форме вытащили из салона двух мужчин и начали их избивать. Водителю удалось убежать, пассажира – связали, надели мешок на голову. Из салона авто нападавшие похитили 16 миллионов гривен.Работники полиции начали по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 187 УК украины, то есть разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц. В раскрытии данного преступления практическую помощь полицейским оказывали сотрудники СБУ. За несколько дней после преступления оперативники нашли остатки машины, на которой нападавшие прибыли на место происшествия. Правоохранители выяснили, что преступники приобрели авто специально для совершения разбоя, а затем сожгли его. Во время расследования сотрудники полиции собрали доказательную базу и выяснили личности участников разбоя и обстоятельства преступления. Правоохранители установили, что один из преступной группы находился на въезде в область, именно он сообщил, что на Закарпатье заехала нападающим нужна машина. Другой соучастник, получив информацию по телефону, который как и автомобиль разбойники приобрели для совершения преступления, дал световой сигнал остальным о том, что авто приближается. После этого участники операции разложили на дороге шипованый спецсредство для принудительной остановки транспорта. Машина пробила три колеса и съехала на обочину. Разбойники, кроме денег, забрали у потерпевших телефоны и ключи от машины, чтобы отсрочить вызов полиции.Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области провели спецоперацию и задержали причастных к разбою, объявили им о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.