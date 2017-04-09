Станет ли легче закарпатцам пересекать границу с безвизом? (ВИДЕО)

12.04.2017 (18:31)

Закарпатцы ждут когда безвизовый режим вступит в силу

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Как уже наверное всем известно, 6-го апреля 2017-го года Европарламент принял безвизовый режим для Украины. И уже ориентировочно 11 июня решение вступит в силу.Для того, чтобы воспользоваться возможностью свободного пересечения границы, прежде всего, нужно иметь биометрический загранпаспорт. Однако, владельцы документов старого образца также смогут путешествовать, и для этого им будут необходимы визы.Правила предусматривают пребывание на территории ЕС в течение 90 суток во временном коридоре 180 дней. Кроме того, сотрудники пограничной службы потребуют подтвердить цель поездки и финансовую обеспеченность.Эксперты считают, что сейчас безвизовый режим еще не проверенный на практике и поспешных выводов делать не стоит. Определенных проблем на начальном этапе, конечно же ожидают, однако, все же безвіз предоставит украинцам больше возможностей.