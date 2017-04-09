Закарпатская группа "Rock-H" презентовала новый клип "Чом та чом" (ВИДЕО)

12.04.2017 (18:57)

Новый клип группы "Рокаш" - "Чом та чом"

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Сегодня, известная закарпатская группа «Рокаш» и финалистка телепроекта «Голос страны» Ангелина Моняк представили драматический клип на песню «Чом та чом», главный героем которого стал пьяница-бомж.— Проблема алкоголизма в нашем обществе является очень болезненной, - говорит лидер группы «Рокаш» Виктор Янцо. — Каждый хочет, чтобы эта беда не коснулась его близких. До сих пор в нашей культуре пьянку изображали преимущественно шутливо, хотя на самом деле это очень страшно. Нашим клипом мы хотим предостеречь прежде всего молодежь от этой пагубной привычки.Директор группы «Рокаш» Ирина Янцо, рассказывает, что команда благодарна певице Ангелине Моняк и ее менеджменту за то, что они охотно откликнулись на предложение принять участие в таком экспериментальном и достаточно неформатному проекте.Голос Ангелины и ее присутствие в клипе добавили ему возвышенных молитвенных красок. Посреди сплошной безысходности такой чистый голос - как луч надежды и заботы о каждую душу.Песня «Чом та чом» отличается от других из репертуара «Рокаш». Это впервые команда сотрудничала с Владимиром Ульяновым как саунд-продюсером (до этого он выступал в группе только как ударник). Относительно текста, то песня «Чом та чом» является вторым сотрудничеством «Рокаша» с известным поэтом Павлом Чучкой (первая совместная вещь – «Я люблю гнуй»). Интересно, что сам Павел Павлович исполнил в новом клипе эпизодическую роль писателя.Интересным является исполнитель главной роли в клипе «Чом та чом» - Иван Сарканич. Пять лет назад он уже принимал участие в съемках видео «Рокаша» - на песню «Палиночка». На съемочной площадке Иван получил «производственную травму» во время битья бутылок в кульминации ролика... К счастью, травма оказалась несложной. Кстати, за старые бутылки для видеоклипа команда благодарит отца Виктора Янцо, который 20 лет после свадьбы брата Виктора хранил их в своем подвале - и очень обрадовался, когда наконец появилась возможность избавиться от этой «коллекции»!Видеографом клипа, как и многих предыдущих видео группы «Рокаш», стал известный режиссер Андрей Олаг. Одной из самых живописных локаций для съемок стала пойма реки Латорица вблизи Мукачевского замка, где наводнение ежегодно ломает растительность, оставляя после себя мучительный для глаза пейзаж... Кроме того, клип снимали и в окрестностях Мукачева: в частности, возле церкви в селе Синяк и возле села Зняцево.