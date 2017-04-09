Предложены новые праздники и выходные для украинцев

13.04.2017 (13:27)

В Украине предлагают новые праздники и выходные

В новой редакции предложено категорию "Международные дни", в которую включено и 8 Марта - День борьбы за права женщин. Его хотят сделать праздничным, но не выходным.

Об этом передает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

"Документ дополнен новой категорией – "Международные дни", куда включены, среди других и 8 Марта – День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая – День труда (будет выходным)", - говорится в сообщении.

Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря.

Вместе с тем, по пожеланиям общественности к проекту включен традиционный праздник – День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.

Также вносится как традиционный праздник – Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).

Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января).

День Государственного Флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году).

Законопроектом благоустроен скорбные дни и предложена День памяти жертв политических репрессий перенести с третьего воскресенья мая на первое воскресенье ноября на чествование жертв расстрела 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов погибли более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей – узников Соловецкого лагеря особого назначения.

Институт подготовил новую редакцию проекта Закона и соответствующий пакет документов на представление для согласования Министром культуры Украины, в соответствии с регламентом Кабинета Министров Украины.

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