Россия не будет участвовать в "Евровидении-2017"

14.04.2017 (10:10)

"Евровидение=2017" пройдет без участия России

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе "Евровидение-2017".

"После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта "Первому каналу" в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса", - говорится в официальном заявлении EBU.

В Европейском вещательном союзе с сожалением констатируют, что оба предложения были отклонены "Первым каналом", кроме того, он отказался транслировать конкурс.

"Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели", - подчеркивается в заявлении.

Представительница России на Евровидении-2017 Юлия Самойлова заявила, что до последнего надеялась попасть на песенный конкурс в Киеве.

"Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", – сказала российская певица.

Самойлова также отметила, что пока не знает, поедет ли на Евровидение в 2018 году.

Напомним, ранее Первый канал сообщил, что не будет транслировать Евровидение из-за ситуации с Юлией Самойловой. Позднее Европейский вещательный союз подтвердил, что Россия не будет участвовать в конкурсе.

Как известно, СБУ на три года запретила въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой. Это связано с тем, что она незаконно посетила Крым, нарушив закон Украины.

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