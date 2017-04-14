Москаль пригласил всех в Ужгород полюбоваться сакурами (ФОТО)

14.04.2017 (16:50)

Москаль в восторге от ужгородских сакур

На своей странице в Фесбуке губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль опубликовал фото удивительных сакур в Ужгороде и пригласил всех на Пасхальные праздники в Ужгород.

Каждый из нас заслужил на отдых в эти праздничные дни, и я предлагаю провести его в Ужгороде – здесь как раз зацвели сакуры, - пишет глава ОГА.

"Мне пришлось работать по всей Украине, но такой красоты, как в Ужгороде сейчас, вы не увидите нигде!

Сакуры (японские вишни) – это подарок Закарпатью от Чехословакии в 20-е годы прошлого века, когда наша область входила в состав этой страны. Правый берег Ужа, в том числе облгосадминистрация, тоже перестроенный в этот период.

Это настоящая Европа, которая сейчас покрыта розовым цветом. И все мы, как часть европейской нации, должны оберегать эту уникальную красоту, а не ломать веточки деревьев, чтобы сделать фото «на память»:)

Сакуры, магнолии и тюльпановые деревья будут цвести в Ужгороде еще неделю-полторы. Поэтому я приглашаю всех на Пасхальные праздники, чтобы полюбоваться этими невероятно красивыми деревцами, выпить на террасе кофе и закарпатской увидеть настоящую Европу в Украине.

Приезжайте – я гарантирую, вам понравится!", - написал Геннадий Москаль.

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