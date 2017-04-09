"Сакура Фест" в Ужгороде посетит невероятное количество туристов

12.04.2017 (17:17)

«Сакура Фест» продлится с 20 апреля до 8 мая

Все, кто побывает в Ужгороде на «Сакура Фест» в этом году, будут приятно удивлены качеством мероприятий, которые объединили вокруг цветения сакуры.

Это пообещал директор коммунального предприятия «УжФест» Василий Крайняй на сегодняшней презентации фестиваля для журналистов.

По словам господина Василия, все мероприятия подбирали так, чтобы независимо от возраста, социальной группы, интересов каждый мог найти для себя в рамках фестиваля что-то интересное, атракционное.

Начинается «Сакура Фест» 20 апреля и продлится до 8 мая. Будут абсолютно новые и уже традиционные составляющие, много международных и всеукраинских мероприятий, например, стартуют с Всеукраинского фестиваля камерного театрального искусства. Впервые в Ужгороде пройдет фестиваль розового вина «Sakura Wine» и «EcoDays».

Количество туристов, которые планируют приехать в течение чуть более двух «сакурових» недель – приятно впечатляет, мест в гостиницах уже практически нет.

Пояснил Василий Крайняй и то, почему начало фестиваля не совсем совпадает с цветением ужгородских сакур. Во-первых, каждый год трудно угадать с погодой и как поведут себя деревья. В этот раз консультировались с учеными-биологами, однако обратили внимание также на то, что 16 апреля христиане западного и восточного обрядов отмечают Пасху, поэтому «Сакура Фест» начинается уже после праздника, до которого длится пост.

Рассказали журналистам, что подготовили для ужгородцев и гостей города, организаторы фестивалей и мероприятий, которые проведут в рамках "Сакура Фест": SakuraWine - Ольга Тоичкина, Uzhgorod OPEN - Александра Мишко, Унгвар Спорт Фест, "Смогут все" (лаборатория творчества) - Ольга Василиндра, Fire Life Fest (фестиваль огня и шоу-программ) - Ирина Мартин, Ghetto Groove (Международный фестиваль по хип-хоп танца) - Елена Каминская, "Майся Фест" (фестиваль правильного отдыха для всей семьи) и КВН - Сергей Денисенко, Uzhgorod open tour 2017 (комплексное веломероприятие) Николай Щадей.

Более подробно о каждом мероприятии - в следующих публикациях.

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Фестиваль "Сакура-фест 2017" в Ужгороде пройдет в новом формате



