В Ужгороде СБУ задержала на взятке трех сотрудников внутренней безопасности ГФС (ФОТО)

14.04.2017 (18:25)

В Ужгороде СБУ задержала трех взяточников из ГФС

Сегодня, 14 апреля, спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области была проведена спецоперация по задержанию трех сотрудников внутренней безопасности ГФС Украины.

По информации источников в правоохранительных органах один из задержанных является заместителем начальника данной службы в области и на момент задержания исполнял обязанности заместителя начальника ГФС области.

Указанные лица, злоупотребляя своим должностным положением, создавали гражданам незаконные преграды при пересечении государственной границы Украины, за решение которых требовали взятки. В данном случае речь идет о намерении указанных лиц получить от жителя Ужгородщины 300 долларов США.

Как видно из фото, задержание происходило на Киевской набережной в областном центре, возле пешеходного моста.

Есть информация, что указанные должностные лица брали взятки не только деньгами, но и товарами.

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На КПП "Тиса" на взятке задержан чиновник закарпатской таможни (ФОТО)



