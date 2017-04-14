Польские мародеры распродают должности в Укрзализнице

15.04.2017 (10:58)

Балчун продал 4 филиала железных дорог

Польские мародеры во главе с Войцехом Балчуном продали 4 филиала железных дорог. Об этом сообщают инсайдеры, близкие к правлению ПАО.

Журналисты выяснили, сколько стоили должности и кто эти персоны, которые усядутся в теплые кресла.

В структуре «Украинских железных дорог» находятся 6 филиалов: Львовский, Южный, Одесский, Приднепровский, Юго-Западный, Донецкий. Это вотчина местных железнодорожных князьков, которые могут позволить себе очень многое. Поэтому за назначения развернулась борьба не только групп влияния, но и толстых кошельков.

4 филиала, кроме Юго-Западного и Донецкого, уже ушли с молотка. Цена вопроса колебалась от 1 до 2 миллионов долларов. «Конкурсная комиссия» собралась знатная: члены правления Желько Марчек и Роберт Залесный. «Собеседования», а точнее торги, как заведено у польской команды, проходили в Варшаве. Деньги собирал инкассатор и верный сторожевой пес Балчуна — Николай Немцов.

Особенно цинично в этом контексте звучит заявление главы ПАО, которое он сделал на старте квалификационного конкурса: «Рассчитываю, что это будет прозрачное соревнование компетенций, квалификации, послужных списков и личных качеств».

А теперь подробней о послужных списках и личных качествах…

Львовский региональный филиал «Укрзализныци» достался Ивану Грунык.

Это его второе пришествие в высокий кабинет. Креатура галицких магнатов Дубневичей. Они не только земляки и бывшие соратники по железнодорожной партии «Возрождение», но и подельники в мафиозном спруте, который насильно «впаривает» УЗ ненужные комплектующие по завышенным ценам.

Факт растраты средств при закупке деталей для крепления вагонов во время проверки Центра обеспечения производства зафиксировали детективы НАБУ. Они обнаружили, что «Корпорация КРТ», аффилированная с Дубневичами, поставила УЗ продукцию по ценам в два раза выше рыночных. Махинации, поддержанные Груныком, привели к полному упадку локомотивного и моторвагонного парка Львовской железной дороги, где большинство подвижного состава не соответствуют требованиям безопасности движения поездов.

Львовские активисты называют Ивана Груныка ярким представителем старой системы кумовства, дерибана и преступных схем времен Януковича, который не имеет права занимать столь ответственный пост.

Общественность Львовщины еще в прошлом году обратилась к министру инфраструктуры Украины с просьбой не выдавать приказ о назначении на должность начальника регионального филиала «Львовская железная дорога» Ивана Груныка, а также к главам государственных администраций Западного региона с просьбой не согласовывать эту кандидатуру. Но Балчун и компания решили иначе.

Одесский региональный филиал «Укрзализныци» купил Вячеслав Еремин.

Заместитель начальника регионального филиала, о котором в Одессе слагают легенды. Он ввел обязательную плату для предпринимателей в 100 долларов за подачу и уборку одного вагона. В среднем за сутки через станцию проходит около 600 вагонов. Суточный доход Еремина составляет примерно 60 тысяч долларов. Но, согласно его декларации за 2016 год, железнодорожник гол, как сокол.

А вот доходы супруги Виктории Викторовны — это совсем другое дело. На ней и недвижимость, и машины, и банковские сбережения почти на 3 миллиона гривен. А в прошлом году некая щедрая Горбатенко Лидия Александровна презентовала ей 1 миллион, правда в декларации не указано, в какой валюте.

Работает супруга Еремина в логистической компании ООО «ВЕРТИКАЛЬ ГРУПП», которая занимается организацией вагонных перевозок непосредственно с Одесской железной дорогой. Контролирует предприятие Волобуев Альберт Витальевич, который с 2014 года был генеральным директором одиозного «МАКО Холдинг», принадлежавшего Александру Януковичу (он же Саша стоматолог).

Так что можно смело констатировать, что Балчун продал Одесскую ЖД семье Януковича.

Приднепровский региональный филиал «Укрзализныци» в надежных руках Николая Кужавского, а если быть точнее — российского лобби на УЗ.

Бывший регионал, заместитель начальника по реформированию Приднепровского филиала УЗ. Ставленник того самого непубличного бизнесмена Станислава Лесникова, который имеет российское гражданство и свободный вход в дирекцию «Укрзализныци». В УЗ назначен с подачи пророссийского агента влияния Евгения Кравцова, заместителя министра инфраструктуры и главы набсовета ПАО.

Одним словом — Приднепровский региональный филиал поляки без зазрения совести продали россиянам.

Южный региональный филиал «Укрзализныци» купил Николай Уманец.

Еще один пережиток старой власти, бывший регионал, который во второй раз займет должность руководителя Южной ЖД. Скромный железнодорожник, который, при зарплате почти в миллион гривен за прошлый год, в своей декларации указал, что из автотранспорта владеет лишь стареньким ВАЗом 1986 года выпуска. Ну-ну. Смеем полагать, на новой должности жизнь господина Уманца все-таки наладится.

Как видно, все кандидаты имеют и «выдающийся» послужной список, и личными качествами «блещут». В руках этого паноптикума будет сосредоточена вся полнота власти по управлению железными дорогами Украины — стратегической для бюджета и безопасности отрасли. Филиалы опять превратятся в удельные княжества Дубневичей, недобитых регионалов и агентов РЖД.

Польским реформаторам и их верному подданному Немцову все равно, у кого брать деньги. Судьба этой страны их интересует значительно меньше, чем большой куш. Говорят, самый крупный выторг они намерены получить за кресло начальника Юго-Западного филиала. А проблемный Донецкий — расформировать и продать по частям.

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