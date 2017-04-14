Геннадий Москаль дал эксклюзивное интервью в программе "О главном" (ВИДЕО)

15.04.2017 (13:32)

Эксклюзивное интервью с Геннадием Москалем в программе "О главном"

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Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал о двойном гражданстве, борьбе с мусором, перспективах ремонта дорог в 2017-м году и затронул еще много других горячих тем.В ходе интервью, которое продолжалось более часа, председатель ОГА также говорил о криминогенной ситуации на Закарпатье, источниках финансирования ремонта автодорог, штрафах за неубранный мусор, канадских паспортах, которые, по словам одного из нардепов, якобы имеет Г.Москаль и его семья, отмену абонплаты за газ и другие темы.Также Геннадий Москаль сообщил, что ближайшее время в Международном аэропорту «Ужгород» начнется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Подрядчик уже определен – это румынская компания, которая специализируется на строительстве аэродромов. Планируется, что работы будут завершены еще в мае этого года, после чего новая полоса сможет принимать крупногабаритные самолеты класса «Боинг» или «Аэробус» с низко посаженными двигателями.Видео интервью телеканала «Тиса-1» представлено ниже: