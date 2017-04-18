Закарпатская ОГА лидирует в Украине по уровню одобрения деятельности

18.04.2017 (09:51)

В Ужгороде проживают преимущественно оптимисты

Социологическая группа «Рейтинг» провела всеобъемлющее исследование деятельности местного самоуправления и органов государственной власти во всех регионах Украины. Опрос был проведен с 20 января по 12 февраля этого года в 24-х областных центрах, при этом в каждом городе, независимо от количества населения, респондентами стали 800 человек.

Результаты социсследования занимают 232 страницы и касаются отношение местных жителей к институтам местного самоуправления и центральной власти, уровня комфорта в своем городе, оценки негосударственных структур, электоральных настроений, доверия к церкви, армии, СМИ и тому подобное.

Судя по полученным цифрам, в Ужгороде проживают преимущественно оптимисты. Так, на вопрос «Как, по вашему мнению, изменится экономическое положение в Украине в ближайшие 12 месяцев», 45 процентов опрошенных ответили «Намного лучше» или «Несколько улучшится», тогда как 43 процента считают: «Несколько ухудшится» или «Намного ухудшится». По уровню «оптимизма» Ужгород находится на третьем месте после Луцка и Тернополя. А самые большие пессимисты живут в Одессе, Николаеве и Сумах, где до 71 процента опрошенных считают, что экономическое положение в стране ухудшится.

Как установили социологи, ужгородцы однозначно поддерживают евроинтеграцию – 69 процентов высказались за экономическое сближение с ЕС и только 3% – за Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном (для сравнения, в Мариуполе это соотношение составляет 21 – за ЕС, 42 – по РБК).

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, в Ужгороде тройка лидеров выглядела бы так: БПП «Солидарность» – 13%, «Батькивщина» – 12%, «Единый центр» – 11% (впрочем, партия «ЕЦ» не смогла бы попасть в Верховную Раду, поскольку не имеет шансов преодолеть проходной барьер на общеукраинском уровне). Кстати, в западных областях Украины пропрезидентская партия занимает лидирующее место только на Закарпатье.

Положительно оценивают деятельность Закарпатской облгосадминистрации 40 процентов респондентов. Это наивысшая оценка среди ОГА в Украине. На 2-м месте оказалась Винницкая ОГА (37% одобрения), на 3-м – Тернопольская ОГА (32% одобрения), а на последних – Одесская и Харьковская ОГА (по 17%), а также Киевская городская госадминистрация (7%). Кстати, Закарпатская ОГА – одна из семи облгосадминистраций, одобрение деятельности которой увеличилось по сравнению с 2015 и 2016 годы.

А больше всего одобрения ужгородцев по результатам опроса имеет церковь – 88 процентов.

-

Москаль в ТОП-5 лидеров "Рейтинга губернаторов" Украины



