Смертельное ДТП на Закарпатье: Фура переехала мужчину (ФОТО)

19.04.2017 (09:27)

В Закарпатье фура насмерть сбила пешехода

Вчера, 18 апреля, около 21:30 на службу «102» поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Сусково Свалявского района он сбил пешехода.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что на 756 километре автодороги международного значения в направлении города Львов водитель «MAN» смертельно травмировал 50-летнего жителя пгт. Чинадиево. Потерпевший скончался на месте. У водителя взят анализ на выявление алкоголя в крови, он подтвердил, что мужчина был трезв. Автомобиль доставлен на площадку временного содержания.

Водитель рассказал сотрудникам полиции, что ехал со скоростью не более 60 км за час, через оживленное движение транспорта и дождь вовремя не заметил пешехода. Полиция усматривает признаки уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 286 УК, то есть нарушение правил дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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