Выставка "Цвет сакуры" в Музее современного искусства Украины (ВИДЕО)

19.04.2017 (17:30)

В Киеве пройдет выставка "Цвет сакуры"

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С 27 апреля по 21 мая 2017 г. музей современного искусства Украины приглашает на выставку «Цвет сакуры» проекта «Семейные ценности – Родственные связи».Восхищение цветущей сакурой, крокусами, магнолией, нарциссами ... происходит каждую весну, и каждый раз это зрелище дарит радость и наслаждение.Пять самобытных художников, семья талантливых художников из Львова и Закарпатья этой весной дарят возможность насладиться удивительными красками, искренностью, гармоничностью и красотой, предоставив свои произведения для выставки «Цвет сакуры».Полотна этих живописцев выставляются в залах многих стран Европы, где они по достоинству оценены. Теперь каждый желающий может присоединиться к рядам поклонников этих замечательным мастеров.Семья Дидык-Войтович дарят возможность прикоснуться к своему невероятно яркому, светлому и открытому искусству, к своим искренним эмоциям. Все в их работах прекрасно – маленькие бытовые мелочи и огромные мечты, потому что каждое произведение живет своей жизнью и излучает позитивную энергию.Приглашаем в удивительный мир украинских художников за вдохновением, наслаждением и радостью.Музей современного искусства Украины: ул. Кирилловская (Фрунзе), 41, г. Киев.Музей работает с 11.00 до 19.00, выходной – понедельник. Вход свободный.