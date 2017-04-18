В Закарпатье пьяный на "Мерседесе" сбил велосипедиста и скрылся (ФОТО)

20.04.2017 (10:11)

Закарпатец сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Сотрудники Межгорского отделения полиции оперативно разыскали мужчину, который наехал на велосипедиста в селе Колочава и скрылся с места аварии.

Вчера, 19 апреля, в полицию из амбулатории села Колочава поступило сообщение о ДТП с пострадавшим. Сотрудники полиции установили, что авария случилась в селе Колочава на улице Центральной, где автомобиль «Mercedes Sprinter» наехал на 57-летнего местного жителя и скрылся с места происшествия. Пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в реанимационное отделение районной больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

На территории района полиция ввела план «Перехват» и разыскала водителя, который допустил столкновение, еще до того, как он успел доехать домой. Им оказался 43-летний житель Колочавы. Мужчину освидетельствовали, у него обнаружено 1,04 промилле алкоголя в крови.

По данному факту полиция начинает уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, которые причинили тяжелое телесное повреждение. «Mercedes Sprinter» доставлен на спецплощадку Межгорского отделение полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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