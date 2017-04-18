Закарпатский боксер занял призовое место на международном турнире (ФОТО)

20.04.2017 (12:58)

Закарпатские боксеры заявляют о себе на мировых аренах бокса

Недавно в Тбилиси (Грузия) проходил международный "Турнир сильнейших" с участием семи стран мира - Грузии, Армении, Росии, Германии, Азербайджана, Турции и Украины.

От Украины представлять наш спорт выпало представителю Федерации бокса Закарпатья Христенко Александру который занял почетное третье место на турнире.

ФБЗо поздравляет Александра за достойную победу и участие в соревнованиях такого высокого класса и уровня.

-

Украинские боксеры Усик, Гвоздик и Ломаченко "взорвали" американский ринг (ВИДЕО)



