Полиция разыскивает пропавшего ужгородца (ФОТО)

20.04.2017 (13:15)

В Ужгороде пропал 35-летний мужчина (ФОТО)

Полиция разыскивает 35-летнего жителя областного центра Закарпатья, который ушел из дома и не вернулся.

19 апреля к ужгородским правоохранителям обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что ее внук Зинич Виталий Викторович, 1982 года рождения, еще 17 апреля около 22:00 вышел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост – 160-165 см, худощавого тело строения, лицо овальное, волосы русые короткие. Был одет в темные джинсы и синюю рубашку.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, просим сообщить на линию «102».

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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