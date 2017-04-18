В Карпатах насыпало два метра снега

|Карпаты засыпало снегом
В высокогорье Карпат максимальный покров снега достигает около двух метров. Осадки продолжались всю ночь.
Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного Центра гидрометеорологии Владимир Фригович.
"В Карпатах максимальный покров снега достигает около двух метров. Снег шел всю ночь. В высокогорье температура воздуха держится на отметке -6 градусов мороза", - сообщил Фригович.
По его информации, снегопады в горных районах продлятся до конца дня. Уже завтра синоптики прогнозируют прекращение осадков и снижение температуры воздуха от -1 до -6.
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Горы вокруг Ужгорода уже покрыло снегом (ФОТО)
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