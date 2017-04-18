Причина массового отравления детей в Закарпатье – антисанитария в школе

20.04.2017 (16:33)

Массовое отравление детей на Закарпатье повлекла антисанитария в школе

Проверка обстоятельств группового заболевания детей в с.Нижнее Селище Хустского района установила, что основной причиной вспышки дизентерии стали антисанитарные условия в Нижньоселищенській общеобразовательной школе І – ІІІ степени.

Напомним, что 22 марта этого года в инфекционное отделение Хустской райбольницы была доставлена группа школьников Нижньоселищенской СОШ, 12-ти из которых впоследствии поставили диагноз «дизентерия».

– В ходе проверки школы работники Держпродспоживслужби обнаружили в готовых блюдах бактерии кишечной палочки, – заявляет Геннадий Москаль. – Во всем мире это называется «болезнь немытых рук». Специалисты пришли к выводу, что основная причина возгорания – это нарушение санитарии, гигиенических условий приготовления блюд и несоблюдения правил личной гигиены работниками столовой школы. Более того, работники школы, пытаясь скрыть доказательства своей преступной халатности, еще до приезда официальной комиссии наскоро провели дезинфекцию помещений, изменили записи в бракеражном журнале готовой продукции и даже вырвали из него несколько страниц. Это также зафиксировано проверкой.

То есть вместо того, чтобы облегчить работу санэпидемиологов и врачей еще до окончательного установления диагноза больным, они сделали все, чтобы уничтожить доказательства своей вины. Материалы проверки переданы в районный отдел полиции, по этим фактам открыто уголовное производство. Еще раз повторяю, что виновные в массовом отравлении детей должны быть наказаны, несмотря даже на то, что школу возглавляет жена бывшего председателя ОГА Василия Губаля. Перед законом все равны – разводить «Африку в центре Европы» и надеяться, что это сойдет с рук за политическую крышу, я не позволю!

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