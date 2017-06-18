Мраморные горы и фантастические пейзажи в Закарпатье (ФОТО)

19.06.2017 (07:52)

Гуцульские Альпы - живописные горы в Украинских Карпатах

Мраморные горы (другие названия - Гуцульские Альпы, Раховский кристаллический массив, Мармаросы) - часть Мармарос-Буковинской верховины.

Украинская часть Гуцульских Альп лежит в южной части Раховского района Закарпатской области и называется Раховские горы. Гуцульские Альпы — это наиболее разнообразные и живописные горы в Украинских Карпатах благодаря значительной высоте (свыше 1900 м), разнообразному геологическому строению, глубоким долинам (до 1500 м).

Гуцульские Альпы покрыты еловыми лесами, выше которых простираются долины.

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