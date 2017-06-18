В Закарпатье врач за 400 долларов "делал" человека инвалидом

|На Закарпатье врач "продавал" инвалидность
Работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в области (ВБКОЗ) разоблачен при получении 400 долл США неправомерной выгоды врач Хустской районной больницы и медико-социальной экспертной комиссии.
Как предварительно установлено указанные средства медработник требовал и получил за решение вопроса о предоставлении справки о группе инвалидонисти.
Сейчас решается вопрос об объявлении врачу подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Вместе с тем, проверяется причастность других медработников этого учреждения к совершению указанного правонарушения.
Справка: санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
-
Замначальника Закарпатской таможни задержан при получении взятки (ВИДЕО, ФОТО)
Рейтинг: 0