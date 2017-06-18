В Закарпатье врач за 400 долларов "делал" человека инвалидом

21.06.2017 (09:27)

На Закарпатье врач "продавал" инвалидность

Работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в области (ВБКОЗ) разоблачен при получении 400 долл США неправомерной выгоды врач Хустской районной больницы и медико-социальной экспертной комиссии.

Как предварительно установлено указанные средства медработник требовал и получил за решение вопроса о предоставлении справки о группе инвалидонисти.

Сейчас решается вопрос об объявлении врачу подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.



Вместе с тем, проверяется причастность других медработников этого учреждения к совершению указанного правонарушения.

Справка: санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

-

Замначальника Закарпатской таможни задержан при получении взятки (ВИДЕО, ФОТО)



