На месте "Червоной Ружи" в Ужгороде будет фешенебельный ресторан (ВИДЕО)
21.06.2017 (12:26)
В Ужгороде, где протекал Малый Уж идет строительство
В Ужгороде на перекрестке улиц Корятовича и Волошина продолжается строительство стекляного 4-этажного здания, а напротив него идет реконструкция в здании бывшего ресторана "Червона Ружа".
Когда-то здесь протекал малый Уж, поэтому чтобы сводить многоэтажку безопасно, пришлось укреплять почву.
Паспорт объекта сообщает - в здании будет заведение общественного питания. Однако застройщик говорит, что не нашли предпринимателя, который бы занимался столовой, поэтому 1-й и 2-й этажи отдадут под обувной магазин, выше будут офисы.
Через дорогу - ремонт в бывшей «Червоной Ружи". Говорят, здесь будет фешенебельный ресторан.
Интересная ситуация и вокруг сгоревшего универмага "Украина". По информации ДСК, ремонтные работы, происходящие здесь - только реставрационные, для увеличения количества этажей - разрешения нет. После завершения ремонта торговый центр должны открыть снова.