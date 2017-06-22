Пьяный водитель в Ужгороде въехал в припаркованное авто (ВИДЕО)

22.06.2017 (08:55)

В Ужгороде "ВАЗ" столкнулся с припаркованной машиной

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Вчера, около 21:00 ужгородские патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на улице Подградской. На месте полицейские обнаружили водителя "ВАЗ", который не справился с управлением и столкнулся с припаркованной машиной.Общаясь с водителем полицейские заметили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти соответствующий обзор. Мужчину освидетельствовали во врачебном учреждении - результат 2,4 промилле. На водителя составили соответствующие административные материалы, которые впоследствии передадут в суд.Помните, что управление в нетрезвом является грубым нарушением ПДД. Водители, не забывайте об ответственности!